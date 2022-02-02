Итальянский журналист и биатлонный комментатор Дарио Пуппо рассказал, кто из спортсменов претендует на личные медали на Олимпийских играх в Пекине.

Пуппо заявил, что на Олимпиаде кто-то из спортсменов вряд ли будет доминировать. Комментатор считает, что медалистов будет много. Итальянский журналист призвал следить за Легрейдом. Он считает, что норвежец набрал оптимальную форму перед Олимпийскими играми.

«Мне очень любопытно посмотреть на то, что сможет сделать Эдуард Латыпов после ковида, полагаю, произошедшее придаст ему мотивации для того, чтобы преуспеть в Пекине«, – цитирует Пуппо пресс-служба IBU.

Итальянский журналист считает, что сюрприз могут преподнести финн Теро Сеппяля и литовский биатлонист Витаутас Строля. Также специалист посоветовал не упускать из вида Доминика Виндиша, который набрал форму в январе.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.