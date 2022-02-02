Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин рассказал о первой официальной тренировке российских фигуристов Марка Кондратюка, Андрея Мозалева и Евгения Семененко перед Играми в Пекине.

«Неплохо провели эту тренировку Марк Кондратюк, Женя Семененко и Андрей Мозалев. Видно, что недавно прилетели. Все-таки разница во времени, акклиматизация. К концу тренировки были практически уже безупречные«, – заявил Ягудин на личной странице в «Инстаграме».

Алексей поделился впечатлениями в конце первой официальной тренировки.

Ягудин надеется на то, что к началу командного турнира фигуристы будут в хорошей форме.

Соревнования фигуристов на Олимпийских играх в Пекине начнутся 4 февраля. Спортсмены начнут выступления с прокатов в составе сборных команд.