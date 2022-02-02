Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что Евгения Буртасова, которая заменит заразившуюся коронавирусом Валерию Васнецову в составе сборной России на Олимпиаде в Пекине, прилетит в Китай завтра, 3 февраля. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

Валерия Васнецова вместе с Ириной Казакевич и тренером сборной Михаилом Шашиловым прилетела в Пекин позже остальных членов национальной команды. Они не смогли сесть в самолет из-за проблем с документами. Спортсменки и тренер неправильно заполнили данные в приложении для допуска на Игры. В Китае Валерия сдала два положительных теста на коронавирус.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Биатлонисты начнут соревнования со смешанной эстафеты. Она состоится 5 февраля.