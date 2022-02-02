Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев рассказал об особенностях олимпийской трассы в Пекине после тренировки.

Турышев заявил, что на дистанции достаточно тяжелый рельеф. К тому же, лыжи плохо скользят из-за особенностей снега.

«За полтора часа мы проехали 23 километра, устали так, будто проехали 40 или 50. Скольжение очень тугое. Гонки будут на выносливость, на выживание«, – цитирует Турышева «Матч ТВ».

Также о состоянии олимпийской трассы рассказал российский лыжник Иван Якимушкин. Он заявил, что пока ему тяжело. Спортсмен давно не видел такого медленного снега. Он перемороженный. Идти без лыжни выгоднее, чем в ней.

Лыжники начнут выступление на Олимпийских играх в Пекине 6 февраля. Спортсмены пробегут скиатлон.