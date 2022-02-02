Российские фигуристки Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова провели официальную тренировку перед Олимпийскими играми в Пекине. Об этом сообщает телеграм-канал «Лапидарность».

Первой на лед вышла Камила Валиева. Она сделала четверной сальхов, тройной аксель, затем каскад из четверного и тройного тулупов, тройной риттбергер. Также фигуристка приземлила четверной тулуп на две ноги и завершила прокат каскадом из тройного флипа и сальхова через ойлер и каскадом из тройного лутца и тройного тулупа.

Анна Щербакова чисто сделала четверной лутц, затем упала с четверного флипа, далее сделала каскад из тройного флипа и тройного тулупа, двойной аксель, каскаж из тройного лутца и тройного риттбергера, тройного флипа и сальхова через ойлер, и завершила выступление тройным лутцем.

Александра Трусова сделала чистый четверной флип, затем упала с четверного сальхова, сделала двойной тулуп, затем каскад из двойного акселя, тройного тулупа, четверного тулца и тройного тулупа. В финале Александра прыгнула четверной лутц.

Таким образом, Трусова попробовала сделать пять четверных в программе.

Фигуристы начнут соревнования на Олимпиаде 4 февраля. Они выступят в командном турнире.