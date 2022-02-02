Двукратный олимпийский чемпион, сноубордист Вик Уайлд рассказал о мотивации на Олимпийских играх в Пекине.

Напомним, Уйалд завоевал два олимпийских золота на Играх в Сочи. Американец получил российский паспорт в 2012 году.

Вик был включен в состав сборной России для участия в зимних Олимпийских играх в Пекине. 35-летний спортсмен признался, что Олимпиада в Пекине станет для него последней.

«Я стремился к успеху даже для того, чтобы доказать и показать, на что способен Путину и Медведеву, отблагодарить их за то, что дали мне российский паспорт«, – цитирует Уайлда «Матч ТВ».

На Олимпиаде в Пекине Вик будет выступать для себя. Он постарается сделать все правильно, чтобы показать наилучший результат.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Сноубордисты начнут соревноваться 5 февраля.