Российские фигуристки Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова не стали общаться с журналистами после первой тренировки перед Олимпийскими играми в Пекине на китайском льду. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Спортсменки прошли мимо представителей СМИ. На тренировке Трусова зашла на пять четверных прыжков, но не все смогла приземлить. Валиева сделала три квада, Щербакова зашла на два элемента ультра-си, упав с одного из них.

Камила Валиева каталась с наушником. Кто-то из журналистов вслух предположил, что на связи с фигуристкой был хореограф сборной России Даниил Глейхенгауз. Спортсменки рассмеялись в ответ.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Глейхенгауз сдал положительный тест на коронавирус перед вылетом в Пекин. Источник в Федерации фигурного катания России опроверг ее.

Сегодня, 2 февраля, Глейхенгауз отсутствовал на тренировке спортсменок.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.