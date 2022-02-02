Бывший главный тренер московского «Локомотива» Анатолий Бышовец прокомментировал слова экс-футболиста «железнодорожников» Ивана Старкова о взятках в команде.

Напомним, Старков заявил, что в «Локомотиве» брали деньги у молодых игроков за попадание в стартовый состав.

«Я глупости не комментирую, это вообще невозможно. Не знаю вообще, кто такой Иван Старков, это такая глупость, кошмар просто«, – цитирует Бышовца Metaralings.

Старков играл в системе «Локомотива» с 2001 по 2008 года. Он провел 18 матчей в основном составе команды и забил два мяча.

Анатолий Бышовец работал главным тренером «Локомотива» с 2006 по 2007 год. Специалист также был тренером юношеской, олимпийской и основной сборных СССР. В 1988 году советская сборная обыграла национальную команду Бразилии в финале Олимпиады в Сеуле. Кроме того, Бышовец работал в «Динамо», «Локомотиве», «Зените» и «Томи».