Экс-четвертая ракетка мира Грег Руседски высказался об игре действующего второго номера рейтинга, российского теннисиста Даниила Медведева.

Напомним, в прошлое воскресенье, Медведев проиграл в финале Открытого чемпионата Австралии испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю, ведя по ходу встречи. Окончательный счет – 2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5 в пользу Надаля.

Встреча длилась 5 часов и 24 минуты. Теннисисты допустили по пять двойных ошибок. Надаль реализовал 7 из 22 брейк-пойнтов, Медведев – 6 из 22.

«Медведев вынесет уроки из этого опыта. Мне нравится его развязность, то, как он пытается быть самим собой. Он уже в том же статусе, что и Новак. И это действительно так. То, что он станет первой ракеткой мира – лишь вопрос времени«, – цитирует Грига Руседски издание The Telegraph.