Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что вторая ракетка мира из России Даниил Медведев совсем скоро завоюет такой авторитет у зрителей, что они будут массового за него болеть.

Тарпищев считает, что Медведеву нужно сделать правильные выводы после поражения от Рафаэля Надаля в финале Открытого чемпионата Австралии. Президент ФТР полагает, что Даниил мог довести матч до победы.

«Играет он гениально, он вырос даже по сравнению с прошлым годом. Голова у него в порядке, перед ним нет авторитетов. Своими матчами и эмоциональной реакцией в Австралии он только прибавил себе фанатов и сторонников. Скоро весь мир будет за него«, – цитирует Тарпищева «Чемпионат».

На данный момент в рейтинге АТР лидирует сербский теннисист Новак Джокович (11 015 очков). Даниил Медведев занимает вторую строчку (10 125).