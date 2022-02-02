Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, почему Александра Максименко отзаявили из Российской Премьер-Лиги.

«Александра заявили за «Спартак-2», чтобы он мог получать практику, если что. это значит, что он может играть как за основу, так и за «двойку», – цитирует Зеленова «РБ Спорт».

Ранее появилась информация о том, что «Спартак» отзаявил 23-летнего голкипера от участия в матчах лиги.

Александр Максименко родился в «Краснодаре». Голкипер – воспитанник академии «Спартака». Он играл за красно-белых с лета 2013 года.

Дебют за взрослую команду состоялся в октябре 2017 года в матче 1/8 финала Кубка России против «Спартак-Нальчик».

До осени прошлого года Максименко был основным голкипером «Спартака», но его заменили на Александра Селихова после поражения от «Зенита» со счетом 1:7.