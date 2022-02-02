Российский биатлонист Александр Логинов досрочно завершил вечернюю тренировку в Пекине перед Олимпийскими играми. Об этом сообщает телеграм-канал «Матч ТВ».

На тренировке, которая началась в 16:00 часов по местному времени, биатлонист провел около часа. Затем он собрал вещи, сказал тренерам, что замерз и уехал в раздевалку.

В Пекине солнечно, но температура воздуха на стадионе, где тренируются биатлонисты, составляет -15 градусов по Цельсию. Кроме того, дует сильный ветер. Реально температура ощущается как -23.

Александр Логинов – чемпион мира 2020 года в спринте, серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира

Биатлонисты начнут выступление на Олимпийских играх 6 февраля. Они примут участие в смешанной эстафете.