Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал первую официальную тренировку Александры Трусовой, Камилы Валиевой и Анны Щербаковой на льду в Пекине перед Олимпийскими играми.

Ягудин отметил, что Камила Валиева прекрасно откатала тренировку.

Алексей считает, что Анна Щербакова улучшила форму после чемпионата Европы. Экс-фигурист рад, что спортсменка легко сделала четверной флип и четверной лутц.

«У Трусовой все, как обычно. Она умеет делать все четверные, и ее задача – просто уметь их собирать. Мне кажется, Саше нужно понять, чего она больше хочет – либо выигрывать, либо пытаться исполнить пять четверных», – заявил Ягудин «Матч ТВ».

Александра Трусова – первая фигуристка в мире, которая попыталась исполнить пять четверных прыжков в произвольной программе. Она впервые чисто приземлила их на контрольных прокатах сборной России в Челябинске осенью 2021 года.