Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, занимался на первой официальной тренировке на льду в Пекине с забинтованной рукой. Об этом сообщает «Чемпионат».

Напомним, Галлямов и Мишина – действующие чемпионы России, Европы и мира.

Командный турнир на Олимпийских играх в Пекине начнется 4 февраля.

Спортивные пары начнут личные соревнования 18 февраля. Сборную России представят Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, тренирующиеся у Тамары Москвиной, а также Евгения Тарасова и Владимир Морозов из группы Этери Тутберидзе.

На прошлых зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане сборная России заняла тринадцатое место в неофициальном медальном зачете.