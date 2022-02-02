Российский защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий недоволен условиями контракта с «Зенитом». Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на агента футболиста Максима Дудченко.

Напомним, соглашение 32-летнего украинца с командой из Санкт-Петербурга истекает летом 2022 года.

«Мы действительно получили предложение от «Зенита» о продлении контракта. Какой приоритет у Ярослава – остаться в «Зенита» или уйти в другую команду? Все зависит от того, договоримся ли мы по условиям или нет. На данный момент этого не получается сделать«, – заявил Дудченко.

Агент Ракицкого заявил, что у Ярослава на руках есть предложения от других клубов.

«Зенит» идет на первом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе команды 38 очков. Ближайший преследователь – «Динамо», отстает от команды из Санкт-Петербурга на 2 балла.