Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала, что не чувствует атмосферы праздника на Олимпийских играх в Пекине. В настоящее время спортсменка готовится к соревнованиям в Китае.

«Кольца у меня и на теле есть! Но пока непонятно. Пока все, что здесь происходит – организация, атмосфера закрытого пространства – какого-то праздника не вызывает. Поэтому ощущения, что ты чего-то боишься, каких-то соревнований, пока нет. Не знаю, может, еще начнется«, – заявила Резцова в эфире телеканала «Матч ТВ».

Кристина Резцова – лучшая из российских биатлонисток по итогам прошедших этапов Кубка мира. Она занимает тринадцатое место в рейтинге.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.