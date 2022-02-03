В Пекине (Китай) начались первые соревнования в рамках зимних Олимпийских игр. Сегодня, 3 февраля пройдут квалификации в шести видах спорта. Представляем расписание соревнований и список участников.

Мужской скоростной спуск. Квалификационные заезды

Начало – в 06:00 по московскому времени.

Под пятым номером на старт выйдет лидер общего зачета Кубка мира из Швейцарии Марко Одерматт. Второй номер рейтинга – Александр Килде из Норвегии стартует 13-м номером, третий номер рейтинга ‘– Маттиас Майер выйдет на старт под первым номером.

Керлинг. Парный разряд. Квалификация

Начало – в 4:05 по московскому времени.

В 4:05 начнут матчи сборные Австралии и Китая, Швеции и Чехии, США и Италии, Великобритании и Канады.

В 9:05 сыграют Италия и Швейцария, США и Норвегия.

В 15:05 встретятся Норвегия и Канада, Швейцария и Великобритания, Китай и Швеция, Чехия и Австралия.

Могул. Женщины. Квалификация

Начало – в 13:00 по московскому времени.

Сборную России представляют бронзовый призер чемпионата мира Анастасия Смирнова, Полина Чудинова, Анастасия Первушина и Виктория Лазаренко.

Могул. Мужчины. Квалификация

Начало – в 14:45 по московскому времени.

Сборную России представляют Никита Андреев и чемпион мира среди юниоров Никита Новицкий.

Хоккей. Женщины. Групповой этап

Начало – в 7:10 по московскому времени.

В 7:10 произойдет стартовое вбрасывание в матче между национальными командами Чехии и Китая, Канады и Швейцарии.

В 11:40 матч начнут Швеция и Япония.

В 16:10 начнется встреча между национальными командами Финляндии и США

Санный спорт. Мужчины. Тренировочные заезды

Начало – в 10:00 по московскому времени

Сборную России представляют двукратный чемпион мира Семен Павличенко, трехкратный чемпион мира Роман Репилов и призер этапа Кубка мира Александр Горбацевич.

Санный спорт. Женщины. Тренировочные заезды

Начало – в 13:30 по московскому времени.

Сборную России представляют серебряный призер Олимпийских игр в Сочи и чемпионка мира Татьяна Иванова, бронзовый призер чемпионата мира Виктория Демченко и двукратная чемпионка мира Екатерина Катникова.

Прыжки с трамплина. Женщины. Тренировка

Начало – в 12:30 по московскому времени.

Сборную России представляют Ирина Аввакумова, Софья Тихонова, Александра Кустова и Ирма Махины.

Прыжки с трамплина. Мужчины. Тренировка

Начало – в 15:00 по московскому времени.

Сборную России представляют Евгений Климов, Данил Садреев, Роман Трофимов, Илья Маньков и Михаил Назаров.