На чемпионате Европы по мини-футболу в Нидерландах грядёт взрывоопасный полуфинал. На поле выйдут сборные России и Украины. Не стоит лишний раз рассуждать, почему эта игра выйдет далеко за пределы мини-футбольного сообщества. Зато можно вспомнить другую эпичную встречу команд, которая произошла при других условиях и в совсем другую эпоху.

Предыстория

Мини-футбол – довольно молодой вид спорта. Он появился лишь в конце шестидесятых, а развиваться начал лишь в восьмидесятые. На второй в истории чемпионат мира в 1992 году отобралась сборная СССР, но Советский союз распался, и на турнир поехала уже сборная России. Команда не вышла из группы, но зато заявил о себе молодой игрок Костя Ерёменко, который впоследствии обретёт культовый статус и до сих пор считается едва ли не лучшим футзалистом в истории. Несмотря на вылет России в групповом раунде, Ерёменко стал вторым бомбардиром чемпионата мира, наколотив 15 голов в трёх играх.

Мини-футбол шагал по нашей стране семимильными темпами. Вероятно, причиной стала его доступность: погодные условия в нашей стране оставляют желать лучшего, и в большой футбол можно играть далеко не везде. А в девяностые ситуация стала совсем печальной из-за отделения южных республик и, как следствие, абсолютно убитых полей у ряда провинциалов, внезапно взлетевших до элитного уровня.

А вот футзалу было попроще. На первый план выбилась московская «Дина» с Ерёменко на острие атаки. На чемпионат мира-1996 в Испанию поехал костяк «Дины», которая к тому времени успела выиграть мини-футбольную Лигу чемпионов.

ЧМ-1996, первый этап

Подопечные Семёна Андреева начали турнир со скрипом. Последовали две ничьи – с Нидерландами и Аргентиной. Это в большом футболе сыграть с голландцами и аргентинцами вничью для нашей команды престижно как раньше, так и сейчас. Тогда же над сборной нависла угроза провала. К счастью, закрывала групповой раунд Россия матчем со скромным Китаем. И россияне здорово покуражились над восточными соседями, победив 11:1. Стоит отметить, что такой счёт в мини-футболе в те годы не был редкостью. На том же чемпионате мира Бразилия унизила Кубу 18:0, а Украина разгромила Австралию 11:2, а Египет – 10:3. Единственное поражение наши уже восточные соседи потерпели от Испании (1:4).

Второй этап

Испания досталась и российской сборной, уже на втором групповом этапе. И Россия «поддержала почин» братьев-славян и тоже проиграла 0:2.

В полуфиналы из групп выходили по две команды, и значит у нашей сборной не было права на ошибку. Впереди была игра с Италией, в которой Россию устраивала только победа. Дубль Ерёменко и гол Вадима Яшина принёс команде необходимый результат 3:0. Наша команда существенно упростила себе выход в 1/2 финала и подкрепила свой статус победой над Бельгией 6:2.

Украине группа досталась сложнее: Нидерланды, выигравшие группу с Россией, крепкий Уругвай, уступивший Италии в первом раунде лишь по разности мячей, а также грозная Бразилия, которая выиграла предварительный этап с сумасшедшей разностью голов 31:5

Украинцы сыграли вничью с Нидерландами, а в следующем туре преподнесли главную сенсацию турнира – отобрали очки у самой Бразилии. Игра завершилась 2:2, и, забегая вперёд, это единственная потеря очков бразильцами на том турнире.

В заключительном туре Украину устраивала только победа над Уругваем. Жовто-блакитные бились как львы и вырвали три очка – 5:3.

Полуфиналы

К сожалению, побороться за финал постсоветским республикам было не суждено. Уж очень сильны были Испания и Бразилия. Россия проиграла бразильцам 2:6, Украина испанцам 1:4.

Россия – Украина

Россия и Украина сошлись между собой в мини-футбольной дуэли 8 декабря 1996 года. На кону были бронзовые медали чемпионата мира. Конечно, ажиотаж вокруг тогдашнего и нынешнего матча не идёт ни в какой сравнение. Тогда матч не носил политический окрас, у стран не было территориальных споров и каких-то значимых разногласий. С момента распада СССР прошло всего пять лет, игроки хорошо знали друг друга, а многие и вовсе играли за одну команду. Да что там говорить, главная российская звезда Константин Ерёменко был уроженцем Днепропетровска и даже в конце восьмидесятых пытался пробиться в большом футболе в состав легендарного «Днепра».

Неизвестно, проявилась ли в Константине украинская солидарность, но наш бомбардир в тот день молчал, как и лидер атак украинцев Александр Москалюк.

Но и без них матч получился по накалу одним из самых ярких на том турнире.

Ещё один звёздный российский игрок Аркадий Белый открыл счёт на 10-й минуте. Не обошла минутная стрелка и полный круг, как Юрий Уссаковский забил ответный мяч.

Тимур Алекберов в начале второго тайма вывел Россию вперёд. Счёт 2:1 держался до заключительной пятиминутки, пока Тарас Вонярха снова не сравнял его. У Украины снова появилась надежда на победу, но интрига держалась недолго. Белый уже через минуту оформил дубль, сделав счёт 3:2. Больше голов в матче не забивалось.

Три года спустя наша сборная в том же составе выиграет первый в истории чемпионат Европы. Украинцы в 2001 и 2003 году брали серебро континентального первенства, но затем уже не показывали таких результатов. Сейчас у них появился новый шанс на медали. Но Россия сделает всё, чтобы медали эти были не больше бронзовых. Удастся ли ей это, узнаем 4 февраля.