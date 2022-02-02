Буквально на днях открылось зимнее трансферное окно в РПЛ, а в «Зените» уже много перестановок. Из ключевых — Сердар Азмун перешел в немецкий «Байер». Новички, конечно, тоже есть, ими стали два игрока национальной сборной — Арсен Адамов и Иван Сергеев. NVsport связался с экс-игроком сине-бело-голубых Константином Лепехиным, и он поделился мыслями о прошедших трансферах и ожиданиями на вторую часть чемпионата.

«Уход Азмуна, конечно, скажется, но никак не будет влиять на результаты команды. Что касаемо Адамова и Сергеева, то я поддерживаю любой приход российских футболистов в топовую команду нашей лиги, но говорить об их перспективах попадания в стартовый состав не берусь. То, что им дается такой серьезный шанс, это уже в плюс, в первую очередь, конечно, для этих спортсменов.

Во второй части сезона ожидаю более напряженной борьбы, чем была несколько лет назад, чемпион должен решиться не за 10, и даже не за 5 туров до конца. Хотелось бы, чтобы борьба за чемпионство, хотя бы теоретически, но продолжалась до последнего тура. Ну и думаю, что Зенит решит вопрос чемпионства в этом году в очередной раз» — поделился Лепёхин.

Напомним, что «Зенит» занимает первую строчку таблицы РПЛ, на втором месте с отставанием в 2 очка — московское «Динамо», тройку лидеров закрывает «Сочи». Ближайший официальный матч «Зенит» проведёт 16 февраля в рамках 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса».

Автор — Дарья Гаврилова