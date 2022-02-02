Пятикратная чемпионка мира и бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года в скиатлоне из Норвегии Хейди Венг боится ехать на Олимпийские игры в Пекине. Об этом рассказал тренер сборной Норвегии Уле-Мортен Иверсен.

Спортсменка не полетела с национальной командой в Пекин из-за положительного теста на коронавирус. Срок ее карантина завершится завтра, 3 февраля.

«Хейди переживает, что может благополучно пройти тесты дома, а затем вирус найдут у нее в Пекине. Все зависит от методологии проведения тестов. Сначала он может оказаться положительным, а через пару часов – отрицательным«, – цитирует Иверсена VG.

Тренер добавил, что все спортсмены на Олимпиаде сталкиваются с такой проблемой.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.