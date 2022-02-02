Экс-вратарь сборной России и капитан футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев обратился к спортсменам национальной олимпийской сборной, которые в настоящее время проходят подготовку к зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине. Футболист опубликовал видео-пожелание на своей странице в «Инстаграме».

«В преддверии Олимпиады хочу пожелать вам большой удачи, ярких красивых побед, море позитива, хорошего настроения — и, самое главное, без травм. Мы за вас болеем и всегда будем болеть. Вы всегда для нас лучшие!» — сказал Акинфеев в своем обращении.

Напомним, что Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Всего в Пекине будут разыграны 109 комплектов медалей в семи видах спорта, которые включают в себя 15 дисциплин.

Автор — Дарья Гаврилова