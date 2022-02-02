Вторая ракетка мира Даниил Медведев обратился к голкиперу «Манчестер Юнайтед» Давиду де Хеа. Российский теннисист опубликовал историю в своем «Инстаграме», на которой он играет в компьютерную игру. Медведев тегнул де Хеа и подписал видео: «Ты уже в пути?».

Ранее де Хеа назвал россиянина топовым игроком под постом, который тот выложил после поражения в финале Открытого чемпионата Австралии. Медведев проиграл бывшей первой ракетке мира, 21-кратному чемпиону турниров «Большого шлема, испанцу Рафаэлю Надалю со счетом 6:2, 7:6, 4:6, 4:6, 5:7.

Спортсмену не удалось завоевать свой второй титул на турнирах «Большого шлема». В прошлом году российский теннисист одержал победу на открытом чемпионате США, победив первую ракетку мира, серба Новака Джоковича.

Автор — Дарья Гаврилова