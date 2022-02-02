Бывший игрок «Динамо» Александр Алиев публично высказался об Ольге Смородской и Валерии Газзаеве. Футболист остался недоволен работой специалистов и расставил точки над i.

Откровенные признания полились из уст Алиева во время беседы в YouTube-шоу «В гостях у Гордона». Футболист не стеснялся честно высказывать свое мнение, тем самым оскорбляя других.

Обиду на бывшего тренера Валерия Газзаева Александр затаил, потому как тот не сдержал свое слово.

«Саш, я хочу тебя сделать капитаном команды. Я прихожу, и именно я назначаю капитана. Я хочу, чтобы ты мне помог», — передал спортсмен слова бывшего тренера.

Алиев согласился, вот только заветную капитанскую повязку в «Динамо» так и не получил. По словам спортсмена, он вышел в качестве капитана только на товарищеский матч с «Локомотивом», но не смог забить пенальти.

После этого была первая игра на Суперкубок с «Ворсклой», где Валерий Газзаев всей команде заявил внезапно, что капитаном будет Артем Милевский.

«Я порадовался, конечно, это мой кент. Но я выхожу оттуда злой. Суркис ко мне подошел, я ему так и сказал: «С этим человеком больше я ничего не хочу иметь», — признался Алиев.

Спортсмен сказал, что отреагировал бы совсем иначе, если бы Газзаев его лично вызвал и объяснил ситуацию. Но если человек сказал «А», то должен говорить и «Б», считает футболист.

«Для меня он не тренер. Да, он выиграл Суперкубок, Кубок УЕФА, он выиграл чемпионат России. Ради бога! <…> Я ненавидел его тренировки. Мы просто бегали. 10 человек тренируются, а остальные как фишки», — отметил Алиев.

Негодующе футболист высказался и о работе Ольги Смородской, которая с июля 2010 по август 2016 года была президентом ФК «Локомотив». Алиев в свое время успел поссориться со Смородской.

Все произошло из-за того, что Александру урезали зарплату, по его мнению, без веской причины. Футболист уверен, что Смородская не могла достойно решать вопросы в клубе, доказывая тот факт, что женщины и вовсе не должны работать в профессиональных клубах.