Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе обратилась к поклонникам перед стартом Зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года.

В своем «Инстаграме» Тутберидзе выложила фотографию стадиона в Пекине, сделанную из олимпийской деревни.

«Пожелайте нам отрицательных тестов, положительных результатов», — написала Тутберидзе.

Напомним, в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине выступят три ученицы Этери Тутберидзе — Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева.

Также в парном турнире будут участвовать Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые с текущего сезона тренируются в группе Этери Тутберидзе. Также с ними работают Максим Траньков, Павел Слюсаренко и другие специалисты.

Соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде стартуют 4 февраля.