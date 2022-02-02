Российские фигуристы, чемпионы мира и Европы в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов вышли на тренировку командного турнира в рамках Зимней Олимпиады в Пекине.

Информацию об этом сообщает портал Sport24.

Ранее тренировки для сборных-участниц командного турнира проходили без российских фигуристов — на тренировках в женском одиночном катании, мужском одиночном и парном не россияне не появлялись, имена участников командника названы не были — в протоколах значились надписи «Skater from ROC» — фигурист из команды Олимпийского комитета России.

Тренировки для участников личных турниров сегодня, 2 февраля, проходили со всеми членами сборной России: на мужскую вышли Андрей Мозалев, Евгений Семененко и Марк Кондратюк, на женскую — Камила Валиева, Анна Щербакова и Алекандра Трусова, на парную — все три российских дуэта.