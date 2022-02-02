Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев воодушевленно отреагировал на отказ сборной России по хоккею лететь с другими олимпийскими спортсменами из-за вспышки коронавируса.

«Хоккеисты молодцы! Жамнову и Ковальчуку аплодирую! Нашли возможность и организовали рейс, не выбивали деньги из разных фондов и бюджета ОКР, нашли спонсоров и команда полетит отдельно! Это крепкая менеджерская работа! — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Также комментатор отметил, что обстановка в Пекине напряженная: люди сдают отрицательные тесты, потом сидят в самолете восемь часов и после прилета получают положительные результаты. Телеведущий подчеркнул, что риски заболеть нужно свести до минимума! В конце обращения он пожелал удачи российским спортсменам.

Церемония открытия зимней Олимпиады-2022 пройдет 4 февраля 2022 года, в пятницу, на Пекинском национальном стадионе. Она начнется в 15.00 по московскому времени.

Автор — Дарья Гаврилова