В Кингисеппе подготовили к открытию новый олимпийский бассейн. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко приезжал на приемку объекта.

Информацию об этом сообщает портал «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу администрации Ленинградской области.

Новый спортивный объект в Кингисеппе представляет собой олимпийский плавательный бассейн длиной 25 м с передвижным бортом, также имеются два бассейна поменьше — для аквааэробики (10х16 м) и детский (10х6 м). Также на объекте расположены четыре зала для общефизической подготовке.

«Четыре бассейна введены в эксплуатацию, в этом году будут введены еще четыре объекта и два бассейна у нас строятся по программе государственно-частного партнерства», — отметил Дрозденко, добавив, что в общей сумме планировалось построить в Ленобласти 10 бассейнов.