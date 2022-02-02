Двукратный олимпийский чемпион в танцах на льду Евгений Платов высказался об олимпийских программах российской фигуристки Камилы Валиевой.

Слова Платова цитирует портал RT. По мнению эксперта, Валиева — уникальная фигуристка, и ему в большей степени понравилась короткая программа Камилы для Олимпиады.

Платов подчеркнул, что до исполнения «Болеро» ещё нужно дорасти, а катать под эту музыку в 15 лет — ещё рановато.

«Валиева показывает в своём катании абсолютно зрелые эмоции, но «Болеро», на мой взгляд, нужно исполнять более спокойно. Нельзя просто носиться по льду, надо завораживать публику», — рассказал Платов, добавив, что талант у Валиевой сумасшедший, и она с большой вероятностью станет олимпийской чемпионкой в Пекине.