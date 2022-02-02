Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении сборной России по хоккею лететь в Пекин на Олимпийские игры отдельным рейсом и не пересекаться с другими олимпийцами сборной России, а также представителями делегаций.

Слова Губерниева цитирует портал Sport24.

«Молодцы! Есть возможность, спонсоров нашли, пусть летят», — отметил комментатор, добавив, что по плану хоккеисты должны были вылететь на Олимпиаду сегодня, 2 февраля. По словам Губерниева, если у спортсменов появилась возможность лететь отдельно, то они могут себе позволить.

«Важно, чтобы эти деньги были не бюджетные и не государственные. Если это спонсорские деньги, пусть хоть на ракете летят», — сказал Губерниев.

Напомним, мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх в Пекине стартует 9 февраля.