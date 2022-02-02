Вице-президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Григорий Иванов высказался о шансах сборной России в матче против Украины в 1/2 финала чемпионата Европы 2022 года в Нидерландах.

Слова Иванова цитирует Metaratings.ru.

«Наша сборная посильнее и поопытнее украинцев, всё же давно сборная Украины не попадала в полуфинал на крупных турнирах. Мы должны выигрывать этот матч, но это футбол», — сказал Иванов, добавив, что главный тренер сборной Украины Александр Косенко играл в екатеринбургском клубе.

«Я очень рад, что сыграем с Украиной, надеюсь, после этого будет укрепляться наша дружба, всё-таки мы не посторонние друг другу люди», — сказал Иванов, подчеркнув, что не ждёт неспортивного поведения от болельщиков, поскольку организаторы должны следить за безопасностью турнира.