Российская фигуристка, серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева рассказала о том, как относится к появлению первого небинарного спортсмена на Олимпиаде.

Им стал американский фигурист Тимоти Ледюк.

Мнение о теме Медведева высказала в рамках подкаста «Больше спорта». Как считает спортсменка, никто не обязан никого любить, однако люди обязаны хотя бы уважать выбор других.

«Я считаю, что если ты осуждаешь выбор другого человека, то где-то ты не уважаешь свой выбор. У каждого человека есть свои предпочтения», — отметила Медведева, добавив, что если фигурист спокойно говорит о них и уверен в них, то его нельзя осуждать и оскорблять.

«Это может точно так же случиться в обратную сторону. Потому что если мы осуждаем чей-то выбор, то где-то мы своим выбором недовольны», — подчеркнула Медведева.