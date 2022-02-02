Сборная России по футболу проведёт мартовские матчи в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре на стадионе «Динамо», а не в «Лужниках», как планировалось изначально.

Информация об этом появилась на сайте РФС.

Решение о смене места проведения игр было принято из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в Москве. Генеральный секретарь РФС Александр Алаев подчеркнул, что объективно оценить ситуацию в Москве в конце марта сейчас невозможно.

«Перенос игры на «Динамо» позволит даже с учётом возможных дополнительных ограничений посещаемости рассчитывать на то, что сборная в решающий момент не останется без необходимой поддержки», — отметил Алаев.

Напомним, на 24 марта запланирован матч Россия — Польша, если команда Валерия Карпина победит, то 29 марта сыграет со сборной Швеции или Чехии.