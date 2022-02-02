Американская фигуристка Карен Чен высказалась о соперничестве сборных России и США в борьбе за золото командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.

Слова Чен цитирует портал «Матч ТВ».

По словам фигуристки, она не сильно задумывалась об этом противостоянии.

«У нас хорошая команда, у вас — потрясающие фигуристы. Сюда отобрались только действительно очень хорошие спортсмены. А что касается результата, то мы увидим, что произойдёт в итоге», — сказала Чен.

Напомним, командный турнир по фигурному катанию на Зимних Олимпийских играх в Пекине стартует с 4 февраля. Первыми на лед выйдут мужчины-одиночники с короткими программами, в этот же день выступят пары, а танцоры покажут ритм-танцы.