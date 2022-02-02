Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева рассказала о том, хотела ли бы она стать тренером.

Слова Медведевой цитирует «Матч ТВ».

Фигуристка отметила, что для нее тренерское образование — это ее подушка безопасности, в любой момент она может стать тренером и найти работу.

«У меня не стоит задача стать тренером, пока не хочу. Может, когда-то щелкнет, но пока что это не мои планы. Не хочу я. Знаю, что у меня есть жилка объяснить, но у меня это забирает очень много сил», — отметила медведева, добавив, что пока эта стезя — точно не её.

Напомним, Евгения Медведева последний раз участвовала в соревнованиях в декабре 2019 года — она выступила с короткой программе на чемпионате России в Красноярске.