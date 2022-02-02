Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин оценил условия проведения Зимних Олимпийских игр в Пекине с ограничениями из-за пандемии коронавируса.

Слова Мишина цитирует официальный сайт ФФККР. Тренер не стал акцентировать внимание на том факте, что ситуация на Играх существенно отличается из-за коронавируса, лично его не смущают ограничения по перемещению.

«Я не чувствую никакого «пузыря». Я вижу голубое небо, солнце, чудесный Пекин, замечательная гостиница, в которой я живу, замечательная олимпийская деревня, транспорт, все здорово организовано«, — сказал Мишин, добавив, что главное — это то, что Олимпиада всех объединяет и поднимает.

По словам Мишина, по прилете все быстро прошли через зону аэропорта, сдали тесты и прошли все процедуры. «Настрой деловой, потому что боевой должен быть к моменту старта», — заключил Мишин.