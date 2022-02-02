Соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде уже вот-вот начнутся, так что настала пора поговорить о раскладах на битву спортивных пар.

Основными фаворитами турнира пар являются двукратные чемпионы мира Вэньцзин Суй/Цун Хань из Китая, а также действующие чемпионы мира и Европы Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Кто из них завоюет золото Пекина и может ли в разборки вмешаться кто-то ещё?

Есть ли у Суй/Хань преимущества над россиянами при чистых прокатах?

Суй/Хань, по сути, проиграли свои предыдущие Олимпийские игры одним прыжком — короткую программу они выиграли, а вот в произвольной допустили ошибки на параллельных прыжках.

Перед олимпийскими играми в программы китайской пары вернулся элемент ультра-си — четверная подкрутка. Элемент этот очень коварный и он не даёт такого серьёзного преимущества, как квады в одиночном катании. Даже если Суй/Хань выполнят её на третий уровень (как на прошлой Олимпиаде в Пхенчхане), то разница с тройной подкруткой на четвёртый уровень будет в 1,6 балла, а GOE могут быть гораздо меньше, чем у хорошей тройной.

Разница же в прыжковой части у Мишиной/Галлямова и Суй/Хань — более двух баллов в пользу российской пары. Есть ли у китайской пары преимущество в компонентах? Если сравнивать оценки из лучших выступлений, то Мишина и Галлямов почти догнали по компонентам Суй/Хань образца ЧМ-2019 — разница меньше балла. Поэтому при чистых прокатах обе пары будут оценивать одинаково.

Могут ли российскую пару опустить под китайцев «во имя справедливости»?

Здесь в расклады вмешивается толика конспирологии. Турнир спортивных пар идет в расписании последним — прокаты состоятся 18-19 февраля. Существует мнение, что если до этого российские фигуристы возьмут 2-3 золотых медали (в командном турнире, в женском одиночном и возможно — в танцах на льду), то еще одно российской паре не уйдёт — слишком уж много будет на одну страну побед. Для Суй/Хань Олимпиада в Пекине — домашняя, поэтому их могут оценить щедрее, чем нужно…

История, конечно, интересная, но верится в нее с трудом. Как минимум для такого расклада китайской паре необходимо будет откататься безошибочно. Мишина и Галлямов по сезону заочно обыгрывали Суй/Хань, у которых возникали и проблемы с прыжками, и с выполнением поддержки, и четверная подкрутка — очень рискованный элемент. Ученики Тамары Москвиной же выдавали стабильные прокаты старт за стартом и разве что на чемпионате Европы позволили себе допустить небольшие ошибки.

Вмешаются ли в борьбу за золото другие российские пары?

Каждая российская пара способна конкурировать с Суй/Хань при возможных ошибках Мишиной/Галлямова — это действительно так, в сборной сейчас подобрались три очень сильных дуэта.

Евгения Тарасова/Владимир Морозов на последних двух турнирах (ЧР и ЧЕ) совершили достаточное количество ошибок, да и двух чистых прокатов на одном соревновании они не выдавали уже достаточно давно. Но на чемпионате Европы пару хорошо оценили и с помарками на элементах — на пять минут Евгения и Владимир даже стали обладателями мирового рекорда по сумме баллов.

Александра Бойкова/Дмитрий Козловский начинали сезон тяжело, однако к чемпионату России вышли в свое лучшее состояние. Эксперименты с ойлерными каскадами ушли в небытие, и ставку фигуристы сделали на свой стабильный контент. Даже чистые прокаты не помогли им обойти Мишину и Галлямова в Петербурге (все дело — в технической базе произвольной), но при малейшей ошибке именно Саша и Дима будут первыми, кто может вгрызться в олимпийское золото.