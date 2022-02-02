Нападающий сборной Финляндии по хоккею и петербургского СКА Йоонас Кемппайнен вынужден пропустить Зимние Олимпийские игры в Пекине.

Информацию об этом сообщила пресс-служба сборной Финляндии. Кемппайнен сдал положительный тест на коронавирус, поэтому не сможет помочь команде в Пекине. Вместо него в состав вошел другой игрок из КХЛ — нападающий череповецкой «Северстали» Йоонас Няттинен.

Также команда сообщила, что нападающий команды Тони Раяла останется в Финляндии на выходные в качестве меры предосторжности.

Отметим, сборная Финляндии сыграет против команд Швеции, Словакии и Латвии в рамках группового этапа Олимпийского турнира. Мужской хоккейный турнир стартует в Пекине 9 февраля, открытие Игр состоится 4 февраля.