Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) заявила о том, что российская биатлонистка Евгения Буртасова вылетела в Пекин для участия в Зимних Олимпийских играх.

В телеграм-канале СБР появилась фотография Буртасовой из самолета, на котором она прибудет в столицу Китая завтра, 3 февраля.

«Буртасова отправляется в Пекин! Сейчас Женя уже на борту самолета и уже завтра будет в Китае. Удачи в Пекине-2022, Женя», — говорится в сообщении СБР.

Напомним, Евгения Буртасова была первой запасной в составе женской сборной России на Олимпиаду в Пекине. Её вызвали в основной состав из-за того, что Валерия Васнецова сдала два положительных теста на коронавирус по прибытии в Пекин.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля, соревнования биатлонистов стартуют 5 февраля.