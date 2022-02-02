Российский хореограф, продюсер ледовых шоу Илья Авербух высказал мнение о возможном составе сборной России по фигурному катанию на командный турнир Олимпийских игр в Пекине.

Слова Авербуха цитирует портал «Спорт-Экспресс».

По мнению хореографа, в мужском одиночном катании обе программы будет катать Марк Кондратюк, а в танцах на льду дважды выступят Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

«Замена в парах Тарасова – Морозов на Мишину – Галлямова. То есть короткую катают Тарасова – Морозов. У девушек Валиева – короткая и, скорее всего, в произвольной Трусова», — сказал Авербух, отметив, что у Трусовой есть запас четверных в произвольной и если она не сможет прыгнуть один, то догонит другими прыжками.

«Мы понимаем, что тут важно не проиграть, а не много выиграть, и она может четверными отыграться», — заявил Авербух.

Соревнования в командном турнире на Олимпиаде стартуют 4 февраля.