Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук рассказал о том, как проходили выборы капитана национальной команды на Зимние Олимпийские игры в Пекине 2022 года.

Слова Ковальчука цитирует РБК.

«Процедура была совместной. Мы раздали ребятам бюллетени, они проголосовали. Затем мы обсудили кандидатуры претендентов и пришли к общему знаменателю», — отметил Ковальчук, добавив, что в команде уважают Вадима Шипачева, а его качества не вызывают сомнений.

«Вадим много чего выиграл, здорово выступает и в этом сезоне. Думаю, он заслуженно стал капитаном сборной. Это огромная честь и ответственность», — сказал Ковальчук. По мнению генменеджера сборной, Шипачев готов к роли капитана и поведет команду за собой.