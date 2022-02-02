Российские фигуристы, двукратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин пропустят командный турнир на Зимней Олимпиаде в Пекине.

Информацию об этом сообщает портал «Матч ТВ».

По данным телеканала, Степанова и Букин не вылетели из Москвы в Пекин в среду, 2 февраля, на олимпийском чартере. Этот рейс был последним доступным прямым перелётом из Москвы в Китай.

В СМИ также сообщили, что Степанова и Букин смогут добраться до Пекина с пересадкой в Красноярске для того, чтобы успеть к старту соревнований танцевальных пар.

Напомним, командный турнир на Олимпиаде в Пекине стартует в пятницу, 4 февраля. Соревнования в танцах на льду в рамках олимпийского турнира пройдут 12-14 февраля.