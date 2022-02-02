В среду, 2 февраля, на Зимних Олимпийских играх прошли первые соревнования, а российские спортсмены опробовали олимпийские спортивные объекты перед началом Игр. Дайджест основных событий олимпийского дня — от NVsport:

На Олимпиаде-2022 состоялись первые соревнования: прошли матчи по керлингу в микст-парах

Сборная Великобритании обыграла Швецию со счетом 9:5, команде США удалось победить пару из Австралии (6:5). Чешские керлингисты обыграли сборную Норвегии (7:6), Китай смог одолеть Швейцарию (7:6). Отметим, российские керлингисты Анна Сидорова и Алексей Тимофеев не смогли отобраться на Олимпиаду в этом виде программы.

Российские фигуристы провели первые тренировки на олимпийской арене в Пекине

Сборная России по фигурному катанию провела первые тренировки на льду Столичного дворца спорта в Пекине. На тренировке мужчин-одиночников работали Андрей Мозалев, Марк Кондратюк и Евгений Семененко, на тренировку девушек-одиночниц вышли Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева. На тренировке пар присутствовали все три российских дуэта: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Евгения Тарасова/Владимир Морозов. На тренировку командного турнира вышла танцевальная пара Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

На санно-бобслейной трассе в Яньцине состоялись тренировочные заезды саночников с участием россиян

Российские саночники Семен Павличенко, Роман Репилов и Александр Горбацевич провели два тренировочных заезда на олимпийской санно-бобслейной трассе в Яньцине. В первом заезде группы В лучше проявил себя Репилов (5-й результат), Павличенко занял 6-е место, Горбацевич — 11-е. Во втором заезде лучший результат у Павличенко (3-е место), Горбацевич — 9-й, Репилов — 14-й.