Петербургский «Зенит» опубликовал заявочный список для участия в плей-офф Лиги Европы сезона-2021/22. Заявка появилась в официальном телеграм-канале «Зенита».

В список «А» вошел 21 футболист «сине-бело-голубых». В числе вратарей значатся Михаил Кержаков и Станислав Крицюк.

В списке защитников оказались Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков, Арсен Адамов, Вячеслав Каравацев, Данил Круговой, Деян Ловрен, Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий.

В число полузащитников вошли Магомед Оздоев, Александр Ерохин, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Вендел, Малком, Андрей Мостовой.

Также в заявке значатся трое нападающих: Иван Сергеев, Артем Дзюба, Юри Алберто.

Напомним, «Зенит» сыграет с испанским «Бетисом» в 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч противостояния пройдет 17 февраля в Санкт-Петербурге.