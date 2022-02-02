Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин оценил готовность своего ученика Евгения Семененко к Зимним Олимпийским играм в Пекине.

Слова Мишина цитируют официальные соцсети Комитета по физической культуре и спорту СПб.

По словам тренера, Семененко — это ответственный и серьёзный парень, поэтому к тренировкам на сборах в Красноярске и уже на Олимпиаде в Пекине он также относился со всей серьёзностью.

«Сегодня на первой ледовой тренировке отрабатывали короткую программу и, на мой взгляд, Евгений с задачей справился. Продолжаем работу по намеченному плану. Настрой – боевой!», — сказал Мишин.

Напомним, Евгений Семененко заменил Михаила Коляду в составе олимпийской сборной России по фигурному катанию, поскольку тот сдал положительный тест на коронавирус.