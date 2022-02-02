Мужская сборная Норвегии по лыжным гонкам определилась с составом на первую гонку в рамках Зимней Олимпиады в Пекине 2022 года.

На 6 февраля, воскресенье, запланировано проведение мужского скиатлона (15 километров классическим стилем + 15 километров свободным). Начало гонки назначено на 10:00 по московскому времени.

По информации норвежского канала NRK, в четверку сборной вошли Йоханнес Клэбо, Ханс Кристер Холунн, Шюр Рете и Пол Голберг.

Напомним, из-за положительного теста на коронавирус Зимнюю Олимпиаду в Пекине пропустит один из лидеров дистанционной сборной Норвегии — Симен Хегстад Крюгер. Он был отцеплен от команды за несколько дней до вылета в Пекин.