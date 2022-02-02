Российский хоккеист, нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин был включен в ковид-протокол НХЛ, поскольку сдал положительный тест на коронавирус.

Известно, что Овечкин пропустит ближайший матч в регулярном чемпионате КХЛ против «Эдмонтон Ойлерс». Также пресс-служба «Вашингтона» сообщает, что россиянин не сможет принять участие в Матче звезд НХЛ-2022 в Лас-Вегасе. Как себя чувствует хоккеист, пока неизвестно.

Напомним, последний раз Александр Овечкин принимал участие в Матче звезд НХЛ в 2018 году, тогда он выиграл конкурс на самый сильный бросок. В 2019 и 2020-м годах Овечкин отказывался от участия в этом мероприятии.

В последних четырех встречах в рамках регулярного чемпионата НХЛ Овечкин не отметился результативными действиями.