На церемонию прощания с российским киноактером, народным артистом РФС Леонидом Куравлевым пришло всего несколько человек.

До дня похорон в сети появилась информация, что прощание будет закрытым, однако на самой церемонии в ритуальный зал пускали всех желающих — и их оказалось совсем немного. В большинстве своем присутствующими были журналисты, а также родственники актера, об этом сообщает «Комсомольская правда».

Возмущение по этому поводу высказал российский шоумен Гоген Солнцев, слова которого цитирует «Собеседник». «Куравлев явно не заслужил такого свинства! <…> Ума не приложу, как же могло получиться, что ни один из так называемых друзей Куравлева не появился на прощании с ним. Это просто ужасно! Позор коллегам Куравлева!», — заявил Солнцев.