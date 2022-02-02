Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва высказала мнение о том, кто является фаворитом турнира женщин-одиночниц на Олимпиаде в Пекине.

Слова Бобровой цитирует портал Metaratings.ru.

По мнению фигуристки, основным фаворитом женского турнира является Камила Валиева, о чем говорят ее результаты в течение всего олимпийского сезона.

«Аня Щербакова с железным характером, Саша Трусова прет как локомотив со своими четверными. Наши девушки могут занять весь пьедестал», — сказала Боброва, отметив, что главное сейчас для спортсменок — не расслабляться.

«Мы будем всей душой болеть за них!» — заключила Боброва.

Напомним, турнир женщин-одиночниц на Зимней Олимпиаде в Пекине стартует 15 февраля.