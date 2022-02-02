Швейцарский тренер по фигурному катанию Стефан Ламбьель сообщил о том, что сдал положительный тест на коронавирус за неделю до старта Олимпийских игр в Пекине.

Всю ситуацию с поездкой на Игры Ламбьель описал в своём «Инстаграме» в разделе «сторис». Положительный результат теста пришёл тренеру неделю назад, в пятницу. В соответствии со швейцарскими правилами Ламбьель ушёл на самоизоляцию, хотя он полностью вакцинирован и также сделал бустерную прививку от коронавируса.

На сегодняшний день Ламбьель имеет отрицательный тест, однако он хочет подождать ещё несколько дней, после чего отправится в Пекин.

Ученики Ламбьеля — японец Шома Уно и латвиец Денис Васильевс уже прибыли в Пекин и находятся в олимпийской деревне.