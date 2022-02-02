Испанский защитник французского «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос может пропустить встречи своей команды в 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

Информацию об этом сообщает издание Le Parisien.

Рамос получил мышечное повреждение незадолго до матча «ПСЖ» против «Ниццы» в Кубке Франции. Как стало известно СМИ, Рамос с большой долей вероятности не успеет восстановиться от травмы до игр против «Реала». Первый матч «ПСЖ» против мадридцев назначен на 15 февраля в Париже, ответная встреча в Мадриде пройдёт 9 марта.

Напомним, Серхио Рамос перешел в «ПСЖ» летом 2021 года в статусе свободного агента. За это время он успел сыграть за парижан 5 матчей и забил 1 гол. До лета 2021-го года Рамос выступал за мадридский «Реал».